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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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144
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"Динамо" оголосило про повернення польського футболіста, з яким виграло низку трофеїв

Томаш Кендзьора знову виступатиме за "біло-синіх".

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Томаш Кендзьора

Томаш Кендзьора / © ФК Динамо Київ

Київське "Динамо" оголосило про підписання польського захисника грецького ПАОКа Томаша Кендзьори.

Контракт 32-річного футболіста з "біло-синіми" розрахований на два роки, повідомляє пресслужба столичного клубу.

Кендзьора приєднався до "Динамо" у статусі вільного агента.

Раніше Томаш виступав за киян від літа 2017 року до лютого 2022 року. За цей час він провів у складі "біло-синіх" 198 матчів у всіх турнірах, забив 7 голів і віддав 22 результативні передачі.

Разом з "Динамо" поляк виграв низку трофеїв: УПЛ (2020/21), Кубок України (2019/20, 2020/21), Суперкубок України (2018, 2019, 2020).

Після початку повномасштабного російського вторгнення Кендзьора виступав на правах оренди за польський "Лех" та ПАОК, а влітку 2024 року став повноцінним гравцем грецького клубу.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" оголосило про підписання воротаря.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
144
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