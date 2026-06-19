"Динамо" оголосило про повернення польського футболіста, з яким виграло низку трофеїв

Томаш Кендзьора / © ФК Динамо Київ

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Київське "Динамо" оголосило про підписання польського захисника грецького ПАОКа Томаша Кендзьори.

Контракт 32-річного футболіста з "біло-синіми" розрахований на два роки, повідомляє пресслужба столичного клубу.

Кендзьора приєднався до "Динамо" у статусі вільного агента.

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Раніше Томаш виступав за киян від літа 2017 року до лютого 2022 року. За цей час він провів у складі "біло-синіх" 198 матчів у всіх турнірах, забив 7 голів і віддав 22 результативні передачі.

Разом з "Динамо" поляк виграв низку трофеїв: УПЛ (2020/21), Кубок України (2019/20, 2020/21), Суперкубок України (2018, 2019, 2020).

Після початку повномасштабного російського вторгнення Кендзьора виступав на правах оренди за польський "Лех" та ПАОК, а влітку 2024 року став повноцінним гравцем грецького клубу.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" оголосило про підписання воротаря.

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