Проспорт
6
1 хв

Динамо – Олександрія: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

Пряма трансляція поєдинку 6-го туру чемпіонату України з футболу між "Динамо" та "Олександрією".

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Олександрія" – "Динамо"

"Олександрія" – "Динамо" / © ФК Динамо Київ

У понеділок, 22 вересня, київське "Динамо" прийме "Олександрію" в матчі 6-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться в Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 15:30.

Після п'яти турів "Динамо" (13 очок) очолює таблицю УПЛ. "Олександрія" посідає 14-ту сходинку, маючи у своєму активі лише три бали.

Цікаво, що нещодавно клуби вже зустрічалися в Кубку України. Кияни перемогли з рахунком 2:1 та вийшли до 1/8 фіналу.

До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу "Динамо" – "Олександрія" з Youtube-каналу FootballHub.

Гру також можна переглянути на телеканалах UPL.TV та 2+2, які зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Нагадаємо, минулого сезону "Динамо" стало чемпіоном УПЛ, а "Олександрія" вперше в історії здобула "срібло" елітного дивізіону чемпіонату України.

