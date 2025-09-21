Динамо – Олександрія: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

"Олександрія" – "Динамо" / © ФК Динамо Київ

У понеділок, 22 вересня, київське "Динамо" прийме "Олександрію" в матчі 6-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться в Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 15:30.

Після п'яти турів "Динамо" (13 очок) очолює таблицю УПЛ. "Олександрія" посідає 14-ту сходинку, маючи у своєму активі лише три бали.

Цікаво, що нещодавно клуби вже зустрічалися в Кубку України. Кияни перемогли з рахунком 2:1 та вийшли до 1/8 фіналу.

До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу "Динамо" – "Олександрія" з Youtube-каналу FootballHub.

Нагадаємо, минулого сезону "Динамо" стало чемпіоном УПЛ, а "Олександрія" вперше в історії здобула "срібло" елітного дивізіону чемпіонату України.