"Динамо" оновило клубний рекорд за безпрограшною серією в УПЛ
Команда Олександра Шовковського не програє уже 40 матчів поспіль у чемпіонаті України.
Київське "Динамо" оновило клубний рекорд за серією без поразок в українській Прем'єр-лізі (УПЛ).
У матчі 8-го туру УПЛ "біло-сині" зіграли внічию з "Металістом 1925" (1:1).
Незваючи на втрату очок, підопічні Олександра Шовковського подовжили свою безпрограшну серію в чемпіонаті України до 40 поєдинків та оновили таким чином клубний рекорд.
В останніх 40 матчах національного чемпіонату динамівці здобули 27 перемог та 13 разів зіграли внічию.
Зазначимо, що "Динамо" втратило очки в четвертому поспіль матчі УПЛ. До цього "біло-сині" зіграли внічию проти "Оболоні" (2:2), "Олександрії" (2:2) та "Карпат" (3:3).
Рекордна в історії УПЛ серія без поразок належить донецькому "Шахтарю". "Гірники" не програвали 55 матчів поспіль у чемпіонаті в період від липня 2000-го до серпня 2002 року.
Наразі "Динамо" з 16 очками посідає друге місце в таблиці УПЛ, випереджаючи "Кривбас" за додатковими показниками.
Лідирує в чемпіонаті "Шахтар", який має у своєму активі 17 очок і матч у запасі – сьогодні, 5 жовтня, "гірники" зіграють проти ЛНЗ.
У наступному турі УПЛ кияни 18 жовтня зустрінуться із "Зорею".