"Динамо" оновило клубний рекорд за безпрограшною серією в УПЛ

"Динамо" Київ / © ФК Динамо Київ

Київське "Динамо" оновило клубний рекорд за серією без поразок в українській Прем'єр-лізі (УПЛ).

У матчі 8-го туру УПЛ "біло-сині" зіграли внічию з "Металістом 1925" (1:1).

Незваючи на втрату очок, підопічні Олександра Шовковського подовжили свою безпрограшну серію в чемпіонаті України до 40 поєдинків та оновили таким чином клубний рекорд.

В останніх 40 матчах національного чемпіонату динамівці здобули 27 перемог та 13 разів зіграли внічию.

Зазначимо, що "Динамо" втратило очки в четвертому поспіль матчі УПЛ. До цього "біло-сині" зіграли внічию проти "Оболоні" (2:2), "Олександрії" (2:2) та "Карпат" (3:3).

Рекордна в історії УПЛ серія без поразок належить донецькому "Шахтарю". "Гірники" не програвали 55 матчів поспіль у чемпіонаті в період від липня 2000-го до серпня 2002 року.

Наразі "Динамо" з 16 очками посідає друге місце в таблиці УПЛ, випереджаючи "Кривбас" за додатковими показниками.

Лідирує в чемпіонаті "Шахтар", який має у своєму активі 17 очок і матч у запасі – сьогодні, 5 жовтня, "гірники" зіграють проти ЛНЗ.

У наступному турі УПЛ кияни 18 жовтня зустрінуться із "Зорею".