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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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"Динамо" оновило рекорд за виграними титулами УПЛ, відірвавшись від "Шахтаря"

"Біло-сині" 17-й раз в історії здобули "золото" чемпіонату України.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Динамо"

"Динамо" / © ФК Динамо Київ

Київське "Динамо" оновило рекорд за виграними титулами чемпіонату України з футболу.

У неділю, 18 травня, підопічні Олександра Шовковського на виїзді зіграли внічию з "Чорноморцем" та за тур до кінця гарантували собі золоті медалі УПЛ.

Для "Динамо" це 17-те чемпіонство УПЛ в історії. Це національний рекорд. Столичний клуб відірвався за цим показником від донецького "Шахтаря", який 15 разів ставав чемпіоном України.

Зазначимо, що до цього кияни востаннє ставали переможцем УПЛ у сезоні-2020/21.

Усі сезони, коли "Динамо" вигравало УПЛ: 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2002/03, 2003/04, 2006/07, 2008/09, 2014/15, 2015/16, 2020/21, 2024/25.

Нагадаємо, оформити "золотий дубль" кияни цього сезону не зуміли, адже у фіналі Кубка України у серії пенальті програли "Шахтарю".

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Дата публікації
Кількість переглядів
429
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