- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 170
- Час на прочитання
- 1 хв
"Динамо" орендувало захисника тернопільської "Ниви"
Василь Буртник проведе сезон-2025/26 у складі столичного клубу.
Київське "Динамо" орендувало у тернопільської "Ниви" центрального захисника Василя Буртника.
Орендна угода з 23-річним українським футболістом розрахована на один рік, повідомляється на офіційному сайті "біло-синіх".
Минулого сезону Буртник виступав за івано-франківську "Реверу 1908" з Другої ліги, провівши 17 матчів у всіх турнірах.
Перед початком нинішньої кампанії Василь підписав контракт із тернопільською "Нивою", що виступає в Першій лізі, та встиг провести за команду 5 матчів у всіх турнірах.
Раніше повідомлялося, що "Динамо" оголосило про підписання нігерійського півзахисника бразильського "Фламенго" Шоли Огундани.
Також кияни оголосили про підписання сенегальського захисника французького "Гавра" Аліу Тіаре.
Додамо, що "Динамо" виграло чотири матчі поспіль на старті нового сезону УПЛ і з 12 очками одноосібно очолює турнірну таблицю.
У п'ятому турі УПЛ, який відбудеться після міжнародної паузи, підопічні Олександра Шовковського 13 вересня на виїзді зіграють проти "Оболоні".
Нагадаємо, український форвард Владислав Ванат перейшов з "Динамо" до іспанської "Жирони".