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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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112
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"Динамо" отримало суперника у 2-му раунді відбору Ліги конференцій, якщо вилетить з Ліги Європи

Якщо кияни не зможуть подолати перший раунд кваліфікації Ліги Європи, то далі у 2-му етапі відбору Ліги конференцій зійдуться з норвезьким "Бранном".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Динамо"

"Динамо" / © ФК Динамо Київ

У середу, 17 червня, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги конференцій сезону-2026/27.

Зокрема свого потенційного суперника на цій стадії дізналося київське "Динамо", яке розпочне новий сезон єврокубків з першого відбіркового раунду Ліги Європи.

Якщо на старті кваліфікації Ліги Європи "біло-сині" програють румунській "Університаті" (матчі відбудуться 9 та 16 липня), то далі у 2-му етапі відбору Ліги конференцій зійдуться з норвезьким "Бранном".

Поєдинки 2-го кваліфай-раунду Ліги конференцій відбудуться 23 та 30 липня. Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до 3-го відбіркового етапу Ліги конференцій, а переможені завершать виступи в єврокубках.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" дізналося потенційного суперника у другому раунді кваліфікації Ліги Європи. У разі успішного проходження "Університаті" далі на підопічних Ігоря Костюка чекає протистояння з грецьким ПАОКом.

Зазначимо, що в новому сезоні свої номінально домашні матчі в єврокубках "Динамо" проведе на "Арені Люблін" у польському Любліні.

Нагадаємо, у сезоні-2025/26 "Динамо" посіло четверте місце в УПЛ, встановивши клубний антирекорд за кількістю пропущених м'ячів — 36.

Столичний гранд лише втретє в історії завершив чемпіонат України без медалей.

Також "Динамо" стало володарем Кубка України, завдяки чому й кваліфікувалося до першого кваліфай-раунду Ліги Європи.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
112
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