"Динамо" отримало суперника у 3-му раунді відбору Ліги конференцій, якщо вилетить з Ліги Європи

"Динамо" / © ФК Динамо Київ

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У понеділок, 20 липня, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги конференцій сезону-2026/27.

Зокрема свого потенційного суперника на цій стадії дізналося київське "Динамо", яке в другому раунді відбору Ліги Європи зіграє з грецьким ПАОКом.

Якщо "біло-сині" програють ПАОКу (матчі відбудуться 23 та 30 липня), то в 3-му етапі відбору Ліги конференцій позмагаються з переможеним у парі "Карабах" (Азербайджан) — ЦСКА Софія (Болгарія).

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Матчі третього раунду кваліфікації Ліги конференцій відбудуться 6 та 13 серпня. Переможці вийдуть до раунду плейоф відбору Ліги конференцій, а переможені вилетять з єврокубків.

Зазначимо, що в разі перемоги над ПАОКом кияни в 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи зіграють з переможцем пари "Гаммарбю" (Швеція) — "Андерлехт" (Бельгія).

Нагадаємо, "Динамо" розпочало новий єврокубковий сезон матчами з румунською "Університатею" з Клужа-Напоки. Обидва поєдинки завершилися внічию (0:0), але в серії пенальті підопічні Ігоря Костюка вибороли путівку до другого раунду кваліфікації Ліги Європи.

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