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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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"Динамо" отримало суперника у 3-му раунді відбору Ліги конференцій, якщо вилетить з Ліги Європи

У разі поразки від ПАОКа кияни у 3-му етапі відбору Ліги конференцій позмагаються з переможеним у парі "Карабах" — ЦСКА Софія.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Динамо"

"Динамо" / © ФК Динамо Київ

У понеділок, 20 липня, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги конференцій сезону-2026/27.

Зокрема свого потенційного суперника на цій стадії дізналося київське "Динамо", яке в другому раунді відбору Ліги Європи зіграє з грецьким ПАОКом.

Якщо "біло-сині" програють ПАОКу (матчі відбудуться 23 та 30 липня), то в 3-му етапі відбору Ліги конференцій позмагаються з переможеним у парі "Карабах" (Азербайджан) — ЦСКА Софія (Болгарія).

Матчі третього раунду кваліфікації Ліги конференцій відбудуться 6 та 13 серпня. Переможці вийдуть до раунду плейоф відбору Ліги конференцій, а переможені вилетять з єврокубків.

Зазначимо, що в разі перемоги над ПАОКом кияни в 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи зіграють з переможцем пари "Гаммарбю" (Швеція) — "Андерлехт" (Бельгія).

Нагадаємо, "Динамо" розпочало новий єврокубковий сезон матчами з румунською "Університатею" з Клужа-Напоки. Обидва поєдинки завершилися внічию (0:0), але в серії пенальті підопічні Ігоря Костюка вибороли путівку до другого раунду кваліфікації Ліги Європи.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
201
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