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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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"Динамо" отримало суперника в плейоф відбору Ліги Європи, якщо вилетить з Ліги чемпіонів

Підопічні Олександра Шовковського протистоятимуть цьому опоненту в разі вильоту від "Пафоса" з кваліфікації Ліги чемпіонів.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Динамо" Київ

"Динамо" Київ / © ФК Динамо Київ

Київське "Динамо" дізналося, з ким зіграє в раунді плейоф кваліфікації Ліги Європи, якщо вилетить у 3-му раунді відбору Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Якщо "біло-сині" у третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів не пройдуть кіпрський "Пафос", то за місце в основному етапі Ліги Європи позмагаються з переможцем пари "Хамрун Спартанс" (Мальта) – "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль).

Поєдинки раунду плейоф кваліфікації Ліги Європи відбудуться 21 і 28 серпня. Переможці вийдуть до основної стадії Ліги Європи, а переможені продовжать виступи в основному етапі Ліги конференцій.

Матчі "Динамо" з "Пафосом" відбудуться 5 і 12 серпня. Переможець вийде до раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів, а переможений побореться в раунді плейоф відбору Ліги Європи.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" дізналося потенційного суперника в раунді плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів. Якщо підопічні Олександра Шовковського здолають "Пафос", то за місце в основній стадії найпрестижнішого євротурніру ззіграють з переможцем пари "Лех" (Польща) – "Црвена Звезда" (Сербія).

Зазначимо, що "Динамо" в другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів двічі розгромило мальтійський "Хамрун Спартанс" (3:0, 3:0). Завдяки цьому кияни гарантували собі єврокубкову осінь – потрапляння щонайменше до основної стадії Ліги конференцій.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" стартувало в новому сезоні УПЛ виїзною перемогою над "Вересом".

Також ми розповідали, що "Шахтар" дізнався потенційного суперника в раунді плейоф відбору Ліги Європи.

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