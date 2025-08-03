Динамо – Пафос: де дивитися і ставки букмекерів на матч кваліфікації Ліги чемпіонів

"Динамо" Київ / © ФК Динамо Київ

Реклама

У вівторок, 5 серпня, київське "Динамо" зіграє з кіпрським "Пафосом" у першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Через війну з російськими окупантами номінально домашня для українського клубу зустріч відбудеться в польському Любліні на "Арені Люблін". Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

"Динамо" як переможець УПЛ стартувало в єврокубках з другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, де двічі розгромило мальтійський "Хамрун Спартанс" (3:0, 3:0). Завдяки цьому кияни гарантували собі єврокубкову осінь – потрапляння щонайменше до основної стадії Ліги конференцій.

Реклама

"Пафос", чинний чемпіон Кіпру, в 2-му кваліфай-раунді найпрестижнішого євротурніру пройшов ізраїльський "Маккабі" Тель-Авів (1:1, 1:0).

Де дивитися матч Динамо – Пафос

Матч "Динамо" – "Пафос" у прямому ефірі покаже телеканал "2+2", який також можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Ставки букмекерів на матч Динамо – Пафос

Фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають "Динамо". На перемогу підопічних Олександра Шовковського приймаються ставки з коефіцієнтом 1,84. Нічия – 3,70. Виграш "Пафоса" – 4,45.

На вихід "біло-синіх" до наступної стадії можна поставити з коефіцієнтом 1,57. Підсумковий успіх кіпрського колективу – 2,41.

Реклама

Поєдинок-відповідь відбудеться у вівторок, 12 серпня, в Лімасолі. Початок – о 20:00 за київським часом.

Переможець двоматчевого протистояння вийде до раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів, а переможений побореться в раунді плейоф відбору Ліги Європи. Жеребкування відбудеться у понеділок, 4 серпня.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" стартувало в новому сезоні УПЛ виїзною перемогою над "Вересом".