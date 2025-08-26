"Динамо" перед матчем-відповіддю з "Маккабі" у відборі Ліги Європи отримало нового тренера

Мацей Кендзьорек / © ФК Динамо Київ

Київське "Динамо" перед матчем-відповіддю з "Маккабі" Тель-Авів у раунді плейоф кваліфікації Ліги Європи повідомило, що до тренерського штабу команди приєднався польський фахівець Мацей Кендзьорек.

Про це "біло-сині" оголосили на своєму офіційному сайті.

Зазначається, що Кендзьорек – тренер-аналітик та спеціаліст зі стандартних положень. Мацей народився 1 липня 1980 року, має вищу освіту – бакалавр політичних наук, здобув тренерську ліцензію UEFA Pro Licence.

Свою тренерську кар'єру розпочав у 2003 року, спочатку працював головним тренером та асистентом в командах польських нижчих ліг, від 2016 до 2020 року був асистентом головного тренера в "Ракуві", який за цей час виграв другу та першу польські ліги.

Далі протягом сезону був помічником головного тренера у команді "Арка" (Гдиня) та входив до тренерського штабу "Леха" (Познань), з яким став чемпіоном. Перед переходом до "Динамо" очолював "Радомяк", працюючи на посаді головного тренера.

Крім того, Кендзьорек допомагав готувати молодіжну збірну Польщі до Євро-2019.

Матч "Динамо" – "Маккабі" Тель-Авів відбудеться у четвер, 28 серпня, в польському Любліні на "Арені Люблін". Гра розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Перший поєдинок між командами відбувся 21 серпня у сербському місті Бачка-Топола і завершився поразкою чемпіона України з рахунком 1:3.

Переможець двоматчевого протистояння вийде до основної стадії Ліги Європи, а переможений виступить в основному етапі Ліги конференцій.

Жеребкування основних раундів Ліги Європи та Ліги конференцій відбудеться у п'ятницю, 29 серпня. Початок церемонії – о 14:00 за київським часом.