ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
147
Час на прочитання
2 хв

"Динамо" перемогло "Оболонь" і піднялось на третє місце в УПЛ

Голи Ярмоленка та Пономаренка дозволили "біло-синім" здійснити камбек у столичному дербі.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Динамо" — "Оболонь"

"Динамо" — "Оболонь" / © ФК Динамо Київ

"Динамо" обіграло "Оболонь" у матчі 20-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського в Києві завершився з рахунком 2:1.

Першими в цій зустрічі забили "пивовари" — на 20-й хвилині Денис Устименко відкрив рахунок точним ударом у дальній кут з меж штрафного майданчика.

На 31-й хвилині "біло-сині" відігралися — Устименко зіграв рукою у власному карному майданчику й арбітр призначив пенальті, який холоднокровно реалізував Андрій Ярмоленко.

Це 118-й гол Ярмоленка в УПЛ. 36-річний лідер "Динамо" піднявся на чисте третє місце в рейтингу найкращих бомбардирів в історії елітного дивізіону чемпіонату України з футболу, обійшовши Євгена Селезньова, який забив 117 м'ячів.

Найбільше голів в УПЛ забивали Максим Шацьких (124) та Сергій Ребров (123).

На 40-й хвилині підопічні Ігоря Костюка вийшли вперед — Матвій Пономаренко скористався передачею Олександра Піхальонка й влучно пробив повз голкіпера "пивоварів". Цей гол у підсумку виявився переможним.

Зазначимо, що Пономаренко забив у шостому матчі УПЛ поспіль. 20-річний форвард "Динамо" тепер ділить перше місце серед найкращих бомбардирів чемпіонату. Також по 8 голів забили Бабукар Фаал ("Карпати"), Пилип Будківський ("Зоря") та Микола Гайдучик ("Полісся").

Після цієї перемоги "Динамо" (38 очок) піднялось на третє місце в УПЛ, обійшовши в таблиці "Полісся" (36 балів), яке має матч у запасі. "Оболонь" (24 пункти) залишилася на дев'ятій позиції.

У наступному турі "біло-сині" 19 березня зустрінуться з "Олександрією", а "пивовари" 22 березня позмагаються з "Карпатами".

Дата публікації
Кількість переглядів
147
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie