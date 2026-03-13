"Динамо" перемогло "Оболонь" і піднялось на третє місце в УПЛ
Голи Ярмоленка та Пономаренка дозволили "біло-синім" здійснити камбек у столичному дербі.
"Динамо" обіграло "Оболонь" у матчі 20-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського в Києві завершився з рахунком 2:1.
Першими в цій зустрічі забили "пивовари" — на 20-й хвилині Денис Устименко відкрив рахунок точним ударом у дальній кут з меж штрафного майданчика.
На 31-й хвилині "біло-сині" відігралися — Устименко зіграв рукою у власному карному майданчику й арбітр призначив пенальті, який холоднокровно реалізував Андрій Ярмоленко.
Це 118-й гол Ярмоленка в УПЛ. 36-річний лідер "Динамо" піднявся на чисте третє місце в рейтингу найкращих бомбардирів в історії елітного дивізіону чемпіонату України з футболу, обійшовши Євгена Селезньова, який забив 117 м'ячів.
Найбільше голів в УПЛ забивали Максим Шацьких (124) та Сергій Ребров (123).
На 40-й хвилині підопічні Ігоря Костюка вийшли вперед — Матвій Пономаренко скористався передачею Олександра Піхальонка й влучно пробив повз голкіпера "пивоварів". Цей гол у підсумку виявився переможним.
Зазначимо, що Пономаренко забив у шостому матчі УПЛ поспіль. 20-річний форвард "Динамо" тепер ділить перше місце серед найкращих бомбардирів чемпіонату. Також по 8 голів забили Бабукар Фаал ("Карпати"), Пилип Будківський ("Зоря") та Микола Гайдучик ("Полісся").
Огляд матчу "Динамо" — "Оболонь"
Після цієї перемоги "Динамо" (38 очок) піднялось на третє місце в УПЛ, обійшовши в таблиці "Полісся" (36 балів), яке має матч у запасі. "Оболонь" (24 пункти) залишилася на дев'ятій позиції.
У наступному турі "біло-сині" 19 березня зустрінуться з "Олександрією", а "пивовари" 22 березня позмагаються з "Карпатами".