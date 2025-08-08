ТСН у соціальних мережах

"Динамо" після поразки від "Пафоса" знищило "Рух" в УПЛ (відео)

"Біло-сині" здобули другу поспіль перемогу на старті чемпіонату України.

"Динамо" Київ

"Динамо" Київ / © ФК Динамо Київ

"Динамо" на виїзді розгромило "Рух" у матчі 2-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Україна" у Львові завершився з рахунком 1:5.

На 21-й хвилині рахунок у зустрічі відкрив захисник "біло-синіх" Тарас Михавко.

У другому таймі підопічні Олександра Шовковського відвантажили у ворота суперника ще чотири м'ячі. На 47-й хвилині автоголом відзначився оборонець львів'ян Віталій Холод.

Далі за столичний клуб забивали Віталій Буяльський (65-та хвилина), Максим Брагару (77-ма хвилина) та Олександр Яцик (80-та хвилина).

"Жовто-чорні" відповіли лише одним голом на 88-й хвилині, автором якого став Бабукарр Фаал.

Огляд матчу "Рух" – "Динамо"

Буде додано незабаром.

Для "Динамо" (6 очок) це друга поспіль перемога на старті нового сезону УПЛ. У першому турі кияни обіграли "Верес" (1:0).

"Рух" має у своєму активі 3 бали, адже в стартовому турі здолав дебютанта елітного дивізіону "Полтаву" (2:1).

Нагадаємо, на тижні "Динамо" програло кіпрському "Пафосу" (0:1) в першому матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів. Поєдинок-відповідь відбудеться 12 серпня.

