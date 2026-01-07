- Дата публікації
"Динамо" подовжило контракт із ключовим футболістом
Денис Попов підписав нову угоду з "біло-синіми".
Київське "Динамо" подовжило контракт з українським захисником Денисом Поповим.
Нова угода 26-річного футболіста з "біло-синіми" розрахована на п'ять років, повідомляє офіційний сайт столичного клубу.
"Футбольний клуб "Динамо" вітає Дениса Попова з новим контрактом. Віримо, що наш центральний захисник продовжить грати на високому рівні та виграє з командою чимало трофеїв та титулів", – йдеться у дописі.
Попов є вихованцем "Динамо". За першу команду киян він дебютував у квітні 2019 року й відтоді провів 153 матчі, забивши 12 голів.
За цей час Попов разом з "Динамо" двічі став чемпіоном України. Також він по два рази вигравав Кубок і Суперкубок України.
На зимову паузу "Динамо" вирушило на четвертому місці в турнірній таблиці УПЛ з 9-очковим відставанням від лідерів чемпіонату – ЛНЗ і "Шахтаря".
У першому матчі після зимової перерви підопічні Ігоря Костюка приймуть "Рух". Базова дата поєдинків 17-го туру УПЛ – 21 лютого 2026 року.