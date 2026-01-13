"Динамо" подовжило контракт зі ще одним захисником

Тарас Михавко / © Associated Press

Київське "Динамо" подовжило контракт з українським захисником Тарасом Михавком.

Нова угода 20-річного футболіста з "біло-синіми" розрахована на п'ять років, повідомляє офіційний сайт столичного клубу.

Михавко є вихованцем "Динамо". Загалом він провів за клуб 73 матчі, забив 4 голи і віддав 2 асисти.

Минулого сезону Тарас уперше в кар'єрі здобув з киянами титул чемпіона УПЛ.

Після завершення сезону-2024/25 за підсумками опитування клубів, яке провела українська Прем'єр-ліга, Михавка було визнано найкращим молодим футболістом УПЛ.

"Футбольний клуб "Динамо" вітає Тараса Михавка із підписанням контракту та бажає подальших успіхів у складі нашої команди. Нових перемог, досягнень та здобуття якомога більше трофеїв та титулів!", – йдеться у дописі.

На зимову паузу "Динамо" вирушило на четвертому місці в турнірній таблиці УПЛ з 9-очковим відставанням від лідерів чемпіонату – ЛНЗ і "Шахтаря".

У першому матчі після зимової перерви підопічні Ігоря Костюка приймуть "Рух". Базова дата поєдинків 17-го туру УПЛ – 21 лютого 2026 року.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" подовжило контракт з українським захисником Денисом Поповим.

Також ми розповідали, що "Динамо" попрощалося з футболістом, який не зіграв за клуб жодного матчу.