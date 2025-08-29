ТСН у соціальних мережах

Проспорт
48
1 хв

Динамо – Полісся: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

Пряма трансляція поєдинку 4-го туру чемпіонату України з футболу між київським "Динамо" та житомирським "Поліссям".

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Динамо" – "Полісся"

"Динамо" – "Полісся" / © ФК Динамо Київ

У неділю, 31 серпня, київське "Динамо" прийме житомирське "Полісся" в матчі 4-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться в Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 15:30.

Після трьох турів "Динамо" з 9 балами одноосібно очолює таблицю УПЛ, залишаючись єдиною командою, яка цього сезону ще не втрачала очок.

"Полісся" набрало лише три залікові пункти у трьох стартових турах і перебуває на десятій позиції.

До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу "Динамо" – "Полісся" з Youtube-каналу FootballHub.

Гру також можна переглянути на телеканалах UPL.TV та 2+2, які зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

