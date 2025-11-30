Динамо – Полтава: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

"Динамо" Київ / © ФК Динамо Київ

У понеділок, 1 грудня, київське "Динамо" прийме "Полтаву" в матчі 14-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться в Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 15:30.

Після 13-ти турів кияни (20 очок) посідають лише сьоме місце в таблиці УПЛ. Полтавці (6 балів) йдуть на останній сходинці.

Зазначимо, що це буде перший матч Ігоря Костюка у ролі виконувача обов'язків головного тренера "Динамо". Керманич "біло-синіх" U-19 очолив дорослу команду після звільнення Олександра Шовковського.

До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу "Динамо" – "Полтава" з Youtube-каналу FootballHub.

Гру також можна переглянути на телеканалах UPL.TV та 2+2, які зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

