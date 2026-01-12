"Динамо" попрощалося з футболістом, який не зіграв за клуб жодного матчу

Василь Буртник / © ФК Динамо Київ

Реклама

Київське "Динамо" оголосило про відхід центрального захисника Василя Буртника.

Про це повідомляється на офіційному сайті "біло-синіх".

23-річний українець приєднався до столичного гранда на початку вересня минулого року на правах оренди з тернопільської "Ниви", підписавши контракт на один сезон.

Реклама

Буртник не провів жодного офіційного матчу за "Динамо", хоча 19 разів потрапляв до заявки команди на поєдинки.

"Динамо" Київ дякує Василю за час, проведений у нашому клубі, та бажає успіхів у подальших етапах кар'єри", – попрощалася з гравцем пресслужба "біло-синіх".

Додамо, що на зимову паузу "Динамо" вирушило на четвертому місці в турнірній таблиці УПЛ з 9-очковим відставанням від лідерів чемпіонату – ЛНЗ і "Шахтаря".

У першому матчі після зимової перерви підопічні Ігоря Костюка приймуть "Рух". Базова дата поєдинків 17-го туру УПЛ – 21 лютого 2026 року.

Реклама

Раніше повідомлялося, що "Динамо" подовжило контракт із ключовим футболістом.

Також стало відомо, де зараз перебуває колишній півзахисник "Динамо" Денис Гармаш, якого мобілізував ТЦК.