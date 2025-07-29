"Динамо" повторно розбило "Хамрун Спартанс" і вийшло до 3-го раунду відбору Ліги чемпіонів (відео)

"Хамрун Спартанс" – "Динамо" / © ФК Динамо Київ

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Київське "Динамо" розгромило мальтійський "Хамрун Спартанс" у матчі-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Номінально домашній для українського клубу поєдинок на "Арені Люблін" у польському Любліні завершився з рахунком 3:0 .

Перша зустріч між цими командами відбулася тиждень тому на Мальті та закінчилася розгромною перемогою чемпіона України з рахунком 3:0.

У матчі-відповіді підопічні Олександра Шовковського могли відкривати рахунок уже на 12-й хвилині, але гол Крістіана Біловара було скасовано через те, що захисник "Динамо" підіграв собі рукою після подачі Миколи Шапаренка з кутового.

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На 28-й хвилині "біло-сині" все ж відкрили рахунок – Владислав Ванат перехопив м'яч біля воріт чемпіона Мальти та точно пробив з гострого кута.

А вже на 35-й хвилині динамівці подвоїли свою перевагу в цьому поєдинку – Володимир Бражко забив у падінні після прострілу Шапаренка.

У другому таймі "Динамо" довело справу до розгрому. На 82-й хвилині Владислав Супряга зачепився за відскок після подачі з кутового від Шапаренка та відпасував на Олександра Тимчика, який знайшов передачею Тараса Михавка, а той пробив у дальній кут.

Огляд матчу "Динамо" Київ – "Хамрун Спартанс"

Буде додано незабаром.

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Таким чином, "Динамо" вийшло до 3-го раунду відбору Ліги чемпіонів, де зустрінеться з переможцем пари "Пафос" (Кіпр) – "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль). У першому поєдинку ці клуби зіграли внічию 1:1. Матч-відповідь відбудеться у середу, 30 липня.

"Хамрун Спартанс" продовжить виступи у 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи, де позмагається з переможеним пари "Пафос" (Кіпр) – "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль).