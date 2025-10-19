"Динамо" повторило клубний антирекорд за серією матчів без перемог в УПЛ

Олександр Шовковський / © ФК Динамо Київ

Реклама

Київське "Динамо" повторило клубний антирекорд за серією матчів без перемог в українській Прем'єр-лізі (УПЛ).

У поєдинку 9-го туру УПЛ "біло-сині" зіграли внічию із "Зорею" (1:1). Цей матч став п'ятим поспіль у чемпіонаті України, в якому підопічні Олександра Шовковського не зуміли перемогти.

Перед цим "Динамо" зіграло внічию проти "Оболоні" (2:2), "Олександрії" (2:2), "Карпат" (3:3) і "Металіста 1925" (1:1).

Реклама

Таким чином, кияни повторили клубний антирекорд, який було встановлено в сезоні-2017/18. Тоді динамівці під керівництвом Олександра Хацкевича також не могли перемогти п'ять матчів поспіль: нічиї з "Вересом" (0:0), "Зорею" (4:4), "Шахтарем" (0:0), "Карпатами" (1:1) та поразка від "Чорноморця" (1:2).

Водночас "Динамо" оновило клубний рекорд за серією без поразок в УПЛ, яка тепер становить 41 поєдинок – 27 перемог та 14 нічиїх.

Зазначимо, що рекордна в історії УПЛ серія без поразок належить донецькому "Шахтарю". "Гірники" не програвали 55 матчів поспіль у чемпіонаті в період від липня 2000-го до серпня 2002 року.

Наразі "Динамо" з 17 очками після дев'яти зіграних матчів посідає третє місце в УПЛ. "Біло-сині" на один бал відстають від "Шахтаря" і на два пункти від "Кривбаса", який лідирує.

Реклама

У наступному турі УПЛ кияни 26 жовтня приймуть "Кривбас". Перед цим команда Шовковського 23 жовтня на виїзді зіграє з турецьким "Самсунспором" у Лізі конференцій.