"Динамо" представило нову форму на сезон-2026/27

"Динамо" / © ФК Динамо Київ

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Київське "Динамо" презентувало домашній та виїзний комплекти форми, у яких команда виступатиме в сезоні-2026/27.

Про це повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

Дизайн екіпірування натхнений багаторічною спадщиною клубу, його впізнаваною айдентикою та ключовими моментами в історії. Нова форма поєднує класичні елементи клубного стилю із сучасним баченням футбольної естетики.

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Домашній комплект — це втілення клубної ідентичності, засноване на його традиціях. Чиста біла основа поєднується з класичними вертикальними смугами у фірмовому небесно-блакитному кольорі. У графіку смуг інтегровані делікатні ромбоподібні елементи, що повторюють форму клубної емблеми, а бокові акценти у відтінку лимонного хрому додають контрасту та яскравості.

Нова домашня форма "Динамо" / © ФК Динамо Київ

Нова домашня форма "Динамо" / © ФК Динамо Київ

Виїзний комплект — це сучасна данина одній із визначних подій в історії клубу, присвячений 40-річчю перемоги в Кубку володарів кубків УЄФА 1986 року. Глибокий чорнильно-синій відтінок створює стриману основу, тоді як вертикальні елементи у світло-зеленому кольорі морської хвилі додають контрасту та візуальної глибини. Делікатні білі деталі та стримані бокові акценти врівноважують дизайн, формуючи образ, який шанує минуле в сучасному виконанні.

Нова виїзна форма "Динамо" / © ФК Динамо Київ

Нова виїзна форма "Динамо" / © ФК Динамо Київ

Новий дизайн також представлений у воротарських комплектах форми, виконаних у сірому, чорному та яскраво-жовтому кольорах.

Нова воротарська форма "Динамо" / © ФК Динамо Київ

У сезоні-2025/26 "Динамо" посіло четверте місце в УПЛ, встановивши клубний антирекорд за кількістю пропущених м'ячів — 36.

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Столичний гранд лише втретє в історії завершив чемпіонат України без медалей.

Також "Динамо" стало володарем Кубка України, завдяки чому наступного сезону зіграє в першому відбірковому раунді Ліги Європи.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" дізналося потенційних суперників на старті кваліфікації Ліги Європи.

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