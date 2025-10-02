ТСН у соціальних мережах

575
2 хв

"Динамо" програло "Крістал Пелас" на старті основного раунду Ліги конференцій

Підопічні Олександра Шовковського не змогли взяти очки у протистоянні з клубом АПЛ.

Максим Приходько
"Динамо" – "Крістал Пелас"

"Динамо" – "Крістал Пелас" / © Associated Press

Київське "Динамо" програло англійському "Крістал Пелас" у матчі першого туру основного раунду Ліги конференцій сезону-2025/26. Через війну з російськими окупантами номінально домашній для українського клубу поєдинок відбувся в польському Любліні на "Арені Люблін" і завершився з рахунком 0:2.

"Орли" відкрили рахунок на 31-й хвилині зустрічі – Даніель Муньйос на дальній стійці головою замкнув навіс Єремі Піно з лівого флангу.

На 58-й хвилині підопічні Олівера Гласнера подвоїли свою перевагу в рахунку – відзначився Едді Нкетіа. Другий асист за матч зробив Піно.

На 76-й хвилині клуб АПЛ залишився в меншості – Борна Соса за дві хвилини заробив дві жовті картки.

Незважаючи на гру в більшості, бодай скоротити відставання в рахунку "біло-синім" не вдалося.

Огляд матчу "Динамо" – "Крістал Пелас"

Нагадаємо, в основному етапі Ліги конференцій динамівці зіграють проти шести різних суперників – три матчі вдома і три на виїзді.

Крім "Крістал Пелас", суперниками чинного чемпіона України стануть "Самсунспор" (Туреччина), "Зріньські" (Боснія і Герцеговина), "Омонія" (Кіпр), "Фіорентина" (Італія) та "Ноа" (Вірменія).

Наступний матч у турнірі підопічні Олександра Шовковського проведуть 23 жовтня на виїзді проти "Самсунспора".

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

