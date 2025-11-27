ТСН у соціальних мережах

Проспорт

Проспорт
300
2 хв

"Динамо" програло "Омонії" у Лізі конференцій

Підопічні Олександра Шовковського зазнали третьої поразки в основній стадії єврокубка.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Омонія" – "Динамо"

"Омонія" – "Динамо" / © Associated Press

Київське "Динамо" програло кіпрській "Омонії" в матчі четвертого туру основного раунду Ліги конференцій сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні GSP у Нікосії завершився з рахунком 2:0.

Господарі поля відкрили рахунок на 34-й хвилині зустрічі – Віллі Семеду реалізував пенальті, який було призначено за фол Дениса Попова у власному штрафному майданчику.

У другому таймі кіпрський клуб розвинув свою перевагу в рахунку – на 59-й хвилині Ангелос Неофіту після закидання на дальній бік штрафного злету влучив у поперечину, а потім головою добив м'яч у ворота.

Огляд матчу "Омонія" – "Динамо"

Це третя поразка "Динамо" в нинішньому розіграші Ліги конференцій. У попередніх матчах підопічні Олександра Шовковського програли англійському "Крістал Пелас" (0:2), розгромно поступилися турецькому "Самсунспору" (0:3) та знищили боснійський "Зріньські" (6:0).

"Омонія" здобула першу перемогу в турнірі. До цього кіпрська команда зазнала поразки від німецького "Майнца" (0:1), а також зіграла внічию з косоварською "Дрітою" (1:1) та швейцарською "Лозанною" (1:1).

Після цієї поразки "Динамо" (3 очки) опустилося на 27-ме місце у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги конференцій. "Омонія" (5 балів) піднялася на 18-ту позицію.

Попереду на киян чекають ще два поєдинки основного етапу Ліги конференцій: з італійською "Фіорентиною" (11 грудня) та вірменським клубом "Ноа" (18 грудня).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

300
