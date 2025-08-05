"Динамо" програло "Пафосу" в першому матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів (відео)

"Динамо" Київ / © ФК Динамо Київ

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Київське "Динамо" поступилося кіпрському "Пафосу" в першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Через війну з російськими окупантами номінально домашня для українського клубу зустріч відбулася на "Арені Люблін" у польському Любліні та завершилася з рахунком 0:1 .

У першому таймі жодна з команд не створила великої кількості гольових моментів, але "біло-сині" все ж мали чудовий шанс відкривати рахунок – на 36-й хвилині Владислав Дубінчак у швидкій контратаці з лівого кута штрафного майданчика влучив у ближню стійку.

У другому таймі підопічні Олександра Шовковського могли отримати право пробити пенальті – на 62-й хвилині Владислав Ванат упав у боротьбі із суперником в карному майданчику "Пафоса" й арбітр одразу призначив 11-метровий, але потім передивився відеоповтор епізоду та скасував своє рішення.

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А на 84-й хвилині "Динамо" пропустило гол. Кутовий для киян закінчився стрімким контрвипадом "Пафоса" – Андерсон Сілва отримав передачу до правого флангу штрафного майданчика та точно пробив у дальній кут.

Огляд матчу "Динамо" – "Пафос"

Буде додано незабаром.

Поєдинок-відповідь між "Пафосом" і "Динамо" відбудеться у вівторок, 12 серпня, в Лімасолі. Початок – о 20:00 за київським часом.

Переможець двоматчевого протистояння вийде до раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів, де зіграє з тріумфатором пари "Лех" (Польща) – "Црвена Звезда" (Сербія).

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Той, хто програє, в раунді плейоф відбору Ліги Європи побореться з переможцем пари "Хамрун Спартанс" (Мальта) – "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль).

Нагадаємо, "Динамо" стартувало з другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, де двічі розгромило мальтійський "Хамрун Спартанс" (3:0, 3:0). Завдяки цьому кияни гарантували собі єврокубкову осінь – потрапляння щонайменше до основної стадії Ліги конференцій.