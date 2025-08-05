ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
385
Час на прочитання
2 хв

"Динамо" програло "Пафосу" в першому матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів (відео)

Поєдинок-відповідь між командами відбудеться 12 серпня.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Динамо" Київ

"Динамо" Київ / © ФК Динамо Київ

Київське "Динамо" поступилося кіпрському "Пафосу" в першому матчі третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Через війну з російськими окупантами номінально домашня для українського клубу зустріч відбулася на "Арені Люблін" у польському Любліні та завершилася з рахунком 0:1.

У першому таймі жодна з команд не створила великої кількості гольових моментів, але "біло-сині" все ж мали чудовий шанс відкривати рахунок – на 36-й хвилині Владислав Дубінчак у швидкій контратаці з лівого кута штрафного майданчика влучив у ближню стійку.

У другому таймі підопічні Олександра Шовковського могли отримати право пробити пенальті – на 62-й хвилині Владислав Ванат упав у боротьбі із суперником в карному майданчику "Пафоса" й арбітр одразу призначив 11-метровий, але потім передивився відеоповтор епізоду та скасував своє рішення.

А на 84-й хвилині "Динамо" пропустило гол. Кутовий для киян закінчився стрімким контрвипадом "Пафоса" – Андерсон Сілва отримав передачу до правого флангу штрафного майданчика та точно пробив у дальній кут.

Огляд матчу "Динамо" – "Пафос"

Буде додано незабаром.

Поєдинок-відповідь між "Пафосом" і "Динамо" відбудеться у вівторок, 12 серпня, в Лімасолі. Початок – о 20:00 за київським часом.

Переможець двоматчевого протистояння вийде до раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів, де зіграє з тріумфатором пари "Лех" (Польща) – "Црвена Звезда" (Сербія).

Той, хто програє, в раунді плейоф відбору Ліги Європи побореться з переможцем пари "Хамрун Спартанс" (Мальта) – "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль).

Нагадаємо, "Динамо" стартувало з другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, де двічі розгромило мальтійський "Хамрун Спартанс" (3:0, 3:0). Завдяки цьому кияни гарантували собі єврокубкову осінь – потрапляння щонайменше до основної стадії Ліги конференцій.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie