"Динамо" призначило нового тренера, який грав за збірну України

Артем Яшкін / © ФК Динамо Київ

Київське "Динамо" оголосило, що до тренерського штабу команди приєднався Артем Яшкін.

50-річний фахівець став асистентом головного тренера "біло-синіх" Олександра Шовковського та відповідатиме за підготовку нападників, повідомляється на офіційному сайті столичного клубу.

Яшкін народився 29 квітня 1975 року. У складі "Динамо" виступав у 1998-2002 роках. Тричі чемпіон України (1999, 2000, 2001), двічі володар Кубка країни (1999, 2000).

Після виступів за "Динамо" також пограв за столичний "Арсенал", у чемпіонатах Південної Кореї, В'єтнаму, двічі чемпіон та двічі володар Кубка Латвії.

Артем має у своєму активі 8 матчів у складі національної збірної України в період 2000-2001 років.

Після завершення ігрової кар'єри працював у ДЮФШ "Динамо" імені Валерія Лобановського на посаді старшого тренера академічних груп різних вікових категорій. Згодом протягом двох з половиною років працював у структурі львівського "Руху", де обіймав посади тренера клубної академії та асистента головного тренера першої команди.

Раніше повідомлялося, що тренерський штаб "Динамо" поповнив польський фахівець Мацей Кендзьорек.

Нагадаємо, "Динамо" виграло чотири матчі поспіль на старті нового сезону УПЛ і з 12 очками одноосібно очолює турнірну таблицю.

У п'ятому турі УПЛ, який відбудеться після міжнародної паузи, "біло-сині" 13 вересня на виїзді зіграють проти "Оболоні".