"Динамо" розбило "Оболонь" і зміцнило лідерство – Ярмоленко наблизився до "вічного" рекорду УПЛ (відео)

"Динамо" – "Оболонь" / © ФК Динамо Київ

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"Динамо" розгромило "Оболонь" у матчі 25-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського в Києві завершився з рахунком 3:0 .

"Біло-сині" відкрили рахунок наприкінці першого тайму – на 39-й хвилині Андрій Ярмоленко забив гол красивим дальнім ударом після розіграшу штрафного.

Це 113-й гол Ярмоленка в УПЛ. 35-річний вінгер "Динамо" став на крок ближчим до звання найкращого бомбардира в історії елітного дивізіону чемпіонату України з футболу. Більше м'ячів за нього забили лише Максим Шацьких (124), Сергій Ребров (123) та Євген Селезньов (117).

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На старті другого тайму підопічні Олександра Шовковського збільшили свою перевагу в рахунку – на 55-й хвилині Владислав Ванат реалізував пенальті, який сам і заробив.

На 67-й хвилині динамівці довели справу до розгрому – Віталій Буяльський влучно пробив під поперечину після передачі Едуардо Герреро.

Огляд матчу "Динамо" – "Оболонь"

Після цієї перемоги "Динамо" (63 очки) продовжує лідирувати в УПЛ. За п'ять турів до кінця "біло-сині" на 6 балів випереджають "Олександрію" та на 10 пунктів "Шахтар", який має матч у запасі.

"Оболонь" (24 очки) залишилася на 12-й позиції елітного дивізіону чемпіонату України.

У наступному турі УПЛ підопічні Шовковського 27 квітня зіграють проти "Шахтаря", а "пивовари"днем раніше приймуть "Карпати".

Перед цим на "Динамо" чекає півфінальний матч Кубка України з "Буковиною", який відбудеться у середу, 23 квітня.