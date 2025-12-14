ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
186
Час на прочитання
2 хв

"Динамо" розбило "Верес" у своєму останньому матчі УПЛ перед зимовою паузою

"Біло-сині" здобули другу перемогу під керівництвом Ігоря Костюка.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Динамо" Київ

"Динамо" Київ / © ФК Динамо Київ

"Динамо" розгромило "Верес" у домашньому матчі 16-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського в Києві завершився з рахунком 3:0.

У першому таймі "біло-сині" двічі вразили ворота суперника. На 9-й хвилині рахунок у зустрічі відкрив Матвій Пономаренко, поборовшись у штрафному майданчику та перекинувши м'яч через голкіпера суперника.

На 20-й хвилині перевагу киян збільшив Аліу Тіаре, ударом головою замкнувши подачу Костянтина Вівчаренка з кутового.

Наприкінці гри динамівці зробили рахунок розгромним – на 90+1-й хвилині Андрій Ярмоленко розстріляв ворота рівненського клубу після передачі Миколи Шапаренка.

Огляд матчу "Динамо" – "Верес"

Для "Динамо" це друга перемога під керівництвом Ігоря Костюка, якого було призначено виконувачем обов'язків головного тренера після звільнення Олександра Шовковського.

Минулого туру УПЛ кияни здолали "Кудрівку" (2:1), перервавши свою чотириматчеву серію поразок в чемпіонаті України, яка є клубним антирекордом.

Завдяки перемозі над "Вересом" столичний гранд з 26 очками піднявся на четверте місце в турнірній таблиці УПЛ. Рівненська команда з 18 балами посідає 11-ту позицію.

Для обох клубів це був останній матч 2025 року в УПЛ. У перших поєдинках після зимової перерви "Динамо" прийме "Рух", а "Верес" вдома зустрінеться з "Полтавою". Базова дата поєдинків 17-го туру УПЛ – 21 лютого 2026 року.

Завершить 2025 рік "Динамо" номально домашнім матчем останнього туру основного раунду Ліги конференцій з вірменським клубом "Ноа", який відбудеться у четвер, 18 грудня, у польському Любліні.

Нагадаємо, "Динамо" достроково втратило шанси на вихід до плейоф Ліги конференцій.

Дата публікації
Кількість переглядів
186
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie