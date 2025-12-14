"Динамо" розбило "Верес" у своєму останньому матчі УПЛ перед зимовою паузою

"Динамо" Київ / © ФК Динамо Київ

"Динамо" розгромило "Верес" у домашньому матчі 16-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського в Києві завершився з рахунком 3:0 .

У першому таймі "біло-сині" двічі вразили ворота суперника. На 9-й хвилині рахунок у зустрічі відкрив Матвій Пономаренко, поборовшись у штрафному майданчику та перекинувши м'яч через голкіпера суперника.

На 20-й хвилині перевагу киян збільшив Аліу Тіаре, ударом головою замкнувши подачу Костянтина Вівчаренка з кутового.

Наприкінці гри динамівці зробили рахунок розгромним – на 90+1-й хвилині Андрій Ярмоленко розстріляв ворота рівненського клубу після передачі Миколи Шапаренка.

Огляд матчу "Динамо" – "Верес"

Для "Динамо" це друга перемога під керівництвом Ігоря Костюка, якого було призначено виконувачем обов'язків головного тренера після звільнення Олександра Шовковського.

Минулого туру УПЛ кияни здолали "Кудрівку" (2:1), перервавши свою чотириматчеву серію поразок в чемпіонаті України, яка є клубним антирекордом.

Завдяки перемозі над "Вересом" столичний гранд з 26 очками піднявся на четверте місце в турнірній таблиці УПЛ. Рівненська команда з 18 балами посідає 11-ту позицію.

Для обох клубів це був останній матч 2025 року в УПЛ. У перших поєдинках після зимової перерви "Динамо" прийме "Рух", а "Верес" вдома зустрінеться з "Полтавою". Базова дата поєдинків 17-го туру УПЛ – 21 лютого 2026 року.

Завершить 2025 рік "Динамо" номально домашнім матчем останнього туру основного раунду Ліги конференцій з вірменським клубом "Ноа", який відбудеться у четвер, 18 грудня, у польському Любліні.

Нагадаємо, "Динамо" достроково втратило шанси на вихід до плейоф Ліги конференцій.