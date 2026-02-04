"Динамо" розгромно програло "Атлетіко" та вибуло з Юнацької ліги УЄФА

"Динамо" U-19 / © ФК Динамо Київ

Реклама

Київське "Динамо" U-19 розгромно поступилося мадридському "Атлетіко" в матчі 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА. Поєдинок на стадіоні "Мардан" у турецькій Анталії завершився з рахунком 2:6 .

"Біло-сині" двічі пропустили в першому таймі. На початку другої половини зустрічі Богдан Редушко скоротив відставання киян в рахунку, але потім іспанська команда забила ще чотири рази.

Динамівці відповіли на це лише одним голом – Редушко оформив дубль на останній хвилині основного часу матчу.

Реклама

Оскільки протистояння стадії плейоф складаються з одного матчу, то "Динамо" завершило виступи в Юнацькій лізі УЄФА, тоді як "Атлетіко" пройшов до 1/8 фіналу.

Зазначимо, що для виходу до 1/16 фіналу "Динамо" подолало два раунди "Шляхом чемпіонів", здолавши шведську "Броммапойкарну" (1:0, 2:1) та шотландський "Гіберніан" (1:0, 1:1).

Цього сезону Україна вперше від 2016 року представлена в Юнацькій лізі УЄФА лише одним клубом через відсутність дорослих українських команд у Лізі чемпіонів.