Проспорт

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
306
Час на прочитання
2 хв

"Динамо" розгромно програло "Самсунспору" в Лізі конференцій

Команда Олександра Шовковського зазнала другої поразки поспіль в основній стадії єврокубка.

Максим Приходько
"Самсунспор" – "Динамо"

"Самсунспор" – "Динамо" / x.com/Samsunspor

Київське "Динамо" розгромно програло турецькому "Самсунспору" в матчі другого туру основного раунду Ліги конференцій сезону-2025/26. Поєдинок на домашньому стадіоні бронзового призера чемпіонату Туреччини в місті Самсун завершився з рахунком 3:0.

Господарі поля відкрили рахунок уже на 2-й хвилині зустрічі – захисник "біло-синіх" Аліу Тіаре помилився під час виходу з оборони, після чого Маріус Муанділманджі прострілив з правого флангу штрафного майданчика, а Ентоні Мусаба забив у порожні ворота.

На 29-й хвилині "Динамо" створило чудовий момент, аби зрівняти рахунок – Віталій Буяльський віддав розрізну передачу на Шолу Огундану, який прострілив на дальню стійку, де Олександр Караваєв не влучив у порожні ворота.

А вже через п'ять хвилин "Самсунспор" зміцнив свою перевагу в рахунку – Джелил Юксел пробив по воротах з лінії штрафного майданчика, м'яч рикошетом від Мусаби опинився в ногах у Муанділманджі, який скористався своїм шансом.

На 39-й хвилині турецький клуб міг забивати втретє, але Руслан Нещерет здійснив сейв після удару Карло Хольсе, який у воротарському майданчику замикав простріл Мусаби з лівого флангу.

У другому таймі "Самсунспор" зробив рахунок розгромним – на 62-й хвилині Хольсе дальнім ударом влучив у Тіаре, від якого м'яч полетів під ліву стійку.

Огляд матчу "Самсунспор" – "Динамо"

Зазначимо, що в стартовому турі Ліги конференцій чемпіон України в номінально домашньому матчі у польському Любліні програв англійському "Крістал Пелас" (0:2), а "Самсунспор" на виїзді обіграв варшавську "Легію" (1:0).

Далі на підопічних Олександра Шовковського чекають ще чотири поєдинки в основному раунді Ліги конференцій, де їхніми суперниками будуть "Зріньські" (Боснія і Герцеговина), "Омонія" (Кіпр), "Фіорентина" (Італія) та "Ноа" (Вірменія).

У третьому турі Ліги конференцій 6 листопада "Динамо" проведе номінально домашній матч проти боснійського "Зріньські", а "Самсунспор" прийме мальтійський "Хамрун Спартанс".

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги конференцій напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

