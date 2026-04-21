"Динамо" розгромило "Буковину" та вийшло до фіналу Кубка України

"Буковина" — "Динамо" / © ФК Динамо Київ

Київське "Динамо" розгромило чернівецьку "Буковину" в матчі 1/2 фіналу Кубка України з футболу сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні імені Романа Шухевича у Тернополі завершився з рахунком 0:3 .

Підопічні Ігоря Костюка відкрили рахунок на 23-й хвилині зустрічі — Матвій Пономаренко у контратаці на дальній стійці замкнув простріл Назара Волошина з правого флангу штрафного майданчика.

Перед перервою "біло-сині" збільшили свою перевагу — на 43-й хвилині Волошин утік до правого флангу штрафного майданчика після передачі Віталія Буяльського та точно пробив у дальній кут.

У другому таймі "Динамо" зробило рахунок розгромним — на 82-й хвилині Пономаренко оформив дубль, замкнувши простріл Волошина з лівого флангу штрафного майданчика.

Таким чином, "Динамо" стало першим фіналістом Кубка України з футболу.

Зазначимо, що "Динамо" наразі посідає п'яте місце в УПЛ, ведучи боротьбу за потрапляння до єврокубків на наступний сезон. Потенційна перемога в Кубку України гарантує "біло-синім" участь у кваліфікації Ліги Європи.

"Буковина" впевнено лідирує у Першій лізі та вже гарантувала собі вихід до елітного дивізіону, де востаннє грала ще в сезоні-1993/94.

Цікаво, що "Динамо" та "Буковина" зустрічалися у півфіналі минулого розіграшу Кубка України. Тоді столичний клуб здобув розгромну перемогу з рахунком 4:1.

В іншому півфіналі Кубка України позмагаються харківський "Металіст 1925" та ще один представник Першої ліги — "Чернігів. Матч відбудеться у середу, 22 квітня, у Житомирі та розпочнеться о 18:00.

Фінальний матч Кубка України-2025/26 відбудеться 20 травня у Львові на стадіоні "Арена Львів".

Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України став "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав "Динамо".

Захистити трофей "гірники" вже не зможуть, адже в 1/8 фіналу програли "Динамо".