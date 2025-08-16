"Динамо" розгромило "Епіцентр" і повернулося на вершину УПЛ (відео)

"Епіцентр" – "Динамо" / © ФК "Епіцентр"

"Динамо" розгромило "Епіцентр" у матчі 3-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні імені Романа Шухевича в Тернополі завершився з рахунком 1:4 .

Уже на 8-й хвилині зустрічі рахунок відкрив панамський форвард "біло-синіх"

Едуардо Герреро, якому асистував Микола Михайленко.

На 38-й хвилині господарі відігралися – відзначився Олександр Климець. Це перший в історії гол "Епіцентра" в УПЛ.

Перед перервою підопічні Олександра Шовковського знову вийшли вперед – на 45+3-й хвилині Михайленко забив з передачі Олександра Піхальонка.

У другому таймі столичний клуб збільшив свою перевагу – на 58-й хвилині на добиванні вдало зіграв Назар Волошин.

А остаточний рахунок гри на 90+4-й хвилині встановив Владислав Ванат.

Огляд матчу "Епіцентр" – "Динамо"

Для "Динамо" це третя поспіль перемога на старті нового сезону УПЛ – раніше кияни обіграли "Верес" (1:0) та "Рух" (5:1). Із 9 очками "біло-сині" одноосібно очолили турнірну таблицю.

"Епіцентр" ще не набирав очок в УПЛ. До матчу проти "Динамо" новачок елітного дивізіону програв "Шахтарю" (0:1) та ЛНЗ (0:1).

У четвертому турі національного чемпіонату "Динамо" 31 серпня прийме "Полісся", а "Епіцентр" днем раніше завітає у гості до "Колоса".

Перед цим кияни проведуть два матчі раунду плейоф кваліфікації Ліги Європи з ізраїльським "Маккабі" Тель-Авів (21 та 28 серпня), а "Епіцентр" у поєдинку 1/32 фіналу Кубка України зіграє з клубом "Агротех" з Тишківки Кіровоградської області.