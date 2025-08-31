"Динамо" розгромило "Полісся" та повернуло собі лідерство в УПЛ

"Динамо" – "Полісся" / © ФК Динамо Київ

Київське "Динамо" розгромило житомирське "Полісся" в матчі 4-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського в Києві завершився з рахунком 4:1 .

Уже на 7-й хвилині зустрічі житомирський клуб відкрив рахунок зусиллями Томера Йосефі.

Однак ще до перерви кияни відповіли трьома голами. На 19-й хвилині рахунок зрівняв Едуардо Герреро. А потім дубль оформив Віталій Буяльський, забивши з пенальті та з гри.

На старті другого таймі підопічні Олександра Шовковського довели справу до розгрому – на 50-й хвилині відзначився Назар Волошин.

Огляд матчу "Динамо" – "Полісся"

Для "Динамо" це четверта перемога поспіль на старті нового сезону УПЛ. "Біло-сині" з 12 очками повернулися на перше місце турнірної таблиці, обійшовши "Колос" (10 балів). "Полісся" з трьома заліковими пунктами залишилося на десятій позиції.

У п'ятому турі УПЛ, який відбудеться після міжнародної паузи, "Динамо" 13 вересня на виїзді зіграє проти "Оболоні", а "Полісся" днем пізніше позмагається з "Кривбасом".