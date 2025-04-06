"Динамо" розібралося з "Лівим Берегом" і не підпустило "Олександрію" в таблиці УПЛ (відео)

Андрій Ярмоленко / © ФК Динамо Київ

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"Динамо" обіграло "Лівий Берег" у матчі 23-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського в Києві завершився з рахунком 2:0 .

"Біло-сині" відкрили рахунок у столичному дербі на 44-й хвилині – Андрій Ярмоленко точно пробив у лівий нижній кут після скидання від Владислава Ваната.

На старті другого тайму підопічні Олександра Шовковського подвоїли свою перевагу в рахунку – на 47-й хвилині на добиванні вдало зіграв Микола Шапаренко.

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Огляд матчу "Динамо" – "Лівий Берег"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Динамо" (57 очок) продовжує лідирувати в УПЛ. "Біло-сині" знову випереджають найближчого переслідувача – "Олександрію" – на 4 бали.

"Лівий Берег" (22 очки) залишився на 11-й позиції елітного дивізіону чемпіонату України.

У наступному турі УПЛ динамівці 12 квітня на виїзді зустрінуться з "Кривбасом", а "Лівий Берег днем пізніше прийме "Колос".