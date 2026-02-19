Динамо – Рух: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

"Динамо" – "Рух" / © ФК Динамо Київ

У п'ятницю, 20 лютого, київське "Динамо" прийме львівський "Рух" у матчі 17-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться в Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 18:00.

Для обох клубів це перша офіційна гра для після зимової паузи. Першу частину чемпіонату "Динамо" (26 очок) завершило на четвертому місці, а "Рух" (19 балів) посідає десяту позицію.

До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу "Динамо" – "Рух" з Youtube-каналу FootballHub.

Гру також можна переглянути на телеканалах UPL.TV та 2+2, які зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що оприлюднено розклад матчів збірної України в Лізі націй-2026/27.

Також ми розповідали, що Олександр Зінченко через серйозну травму вибув до кінця сезону та не допоможе збірній України у плейоф відбору до чемпіонату світу-2026.