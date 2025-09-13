ТСН у соціальних мережах

Проспорт
164
1 хв

"Динамо" сенсаційно не зуміло перемогти "Оболонь" у матчі УПЛ

"Біло-сині" вперше у новому сезоні національного чемпіонату втратили очки.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Динамо" – "Оболонь"

"Динамо" – "Оболонь" / © ФК Динамо Київ

"Динамо" на виїзді зіграло внічию проти "Оболоні" в матчі 5-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Зустріч на "Оболонь Арені" в Києві завершилася з рахунком 2:2.

"Біло-сині" відкрили рахунок у столичному дербі на 25-й хвилині – Олександр Караваєв забив з передачі Віталія Буяльського.

На 40-й хвилині "пивовари" відігралися завдяки голу Івана Нестеренка.

Однак на перерву підопічні Олександра Шовковського все ж вирушили за переваги в рахунку, адже на 44-й хвилині Тарас Михавко головою замкнув подачу Буяльського з кутового.

У другому таймі господарі поля вирвали нічию. У компенсований час, на 90+1-й хвилині, відзначився Денис Устименко.

Огляд матчу "Оболонь" – "Динамо"

Буде додано незабаром.

Для "Динамо" це перша втрата очок у новому сезоні УПЛ – чинний чемпіон України очолює турнірну таблицю, маючи 13 балів. "Оболонь" (8 пунктів) піднялася на п'яту позицію.

У наступному турі "Динамо" прийме "Олександрію", а "Оболонь" на своєму полі зустрінеться з "Карпатами". Обидва матчі відбудуться 22 вересня.

Перед цим "Динамо" 17 вересня позмагається з "Олександрію" в поєдинку 1/16 фіналу Кубка України. "Оболонь" вибула з турніру в 1/32 фіналу, програвши "Металісту 1925" (0:2).

