Динамо – Шахтар: букмекери зробили прогноз на матч Кубка України

"Динамо" – "Шахтар" / © ФК Динамо Київ

Реклама

У середу, 29 жовтня, київське "Динамо" та донецький "Шахтар" зіграють в матчі 1/8 фіналу Кубка України з футболу сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться в Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 18:00.

На нашому сайті буде доступна онлайн-трансляція матчу "Динамо" – "Шахтар".

Реклама

Прогноз букмекерів на матч Динамо – Шахтар

Фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають донецький клуб. На перемогу "Шахтаря" в основний час приймаються ставки з коефіцієнтом 2,35. Нічия – 3,40. Виграш "Динамо" – 2,99.

На тріумф "гірників" з урахуванням можливої серії пенальті можна поставити з коефіцієнтом 1,70. Підсумковий успіх "біло-синіх" – 2,06.

Згідно з новим регламентом національного Кубка, у разі нічиєї в основний час одразу пробивається серія пенальті – без додаткових таймів.

Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України став "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав "Динамо".