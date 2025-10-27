- Дата публікації
Категорія
Проспорт
Динамо – Шахтар: букмекери зробили прогноз на матч Кубка України
Аналітики оцінили шанси "біло-синіх" та "гірників" у прийдешній очній зустрічі в національному Кубку.
У середу, 29 жовтня, київське "Динамо" та донецький "Шахтар" зіграють в матчі 1/8 фіналу Кубка України з футболу сезону-2025/26.
Поєдинок відбудеться в Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 18:00.
На нашому сайті буде доступна онлайн-трансляція матчу "Динамо" – "Шахтар".
Прогноз букмекерів на матч Динамо – Шахтар
Фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають донецький клуб. На перемогу "Шахтаря" в основний час приймаються ставки з коефіцієнтом 2,35. Нічия – 3,40. Виграш "Динамо" – 2,99.
На тріумф "гірників" з урахуванням можливої серії пенальті можна поставити з коефіцієнтом 1,70. Підсумковий успіх "біло-синіх" – 2,06.
Згідно з новим регламентом національного Кубка, у разі нічиєї в основний час одразу пробивається серія пенальті – без додаткових таймів.
Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України став "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав "Динамо".