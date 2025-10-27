ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Проспорт
326
1 хв

Динамо – Шахтар: де і коли дивитися матч Кубка України

"Біло-сині" та "гірники" позмагаються за вихід до чвертьфіналу національного Кубка.

Автор публікації
Максим Приходько
"Динамо" – "Шахтар"

"Динамо" – "Шахтар" / © ФК Динамо Київ

У середу, 29 жовтня, київське "Динамо" та донецький "Шахтар" зустрінуться в матчі 1/8 фіналу Кубка України з футболу сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться в Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 18:00.

"Біло-сині" та "гірники" стартували в нинішньому розіграші турніру з 1/16 фіналу: "Динамо" здолало "Олександрію" (2:1), а "Шахтар" обіграв аматорський клуб "Полісся" Ставки (1:0).

Де дивитися матч Динамо – Шахтар

В Україні поєдинок "Динамо" – "Шахтар" у прямому ефірі покажуть телеканали UPL.TV та 2+2, які зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Всеукраїнське футбольне дербі також покаже Youtube-канал FootballHub. На нашому сайті буде доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" – "Шахтар".

Згідно з новим регламентом національного Кубка, у разі нічиєї в основний час одразу пробивається серія пенальті – без додаткових таймів.

Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України став "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав "Динамо".

