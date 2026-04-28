Динамо — Шахтар: де і коли дивитися матч УПЛ

Всеукраїнське футбольне дербі відбудеться 3 травня в Києві.

Максим Приходько
"Динамо" — "Шахтар"

"Динамо" — "Шахтар" / © ФК Динамо Київ

У неділю, 3 травня, київське "Динамо" прийме донецький "Шахтар" у матчі 26-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться в Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 18:00.

За п'ять турів до завершення чемпіонату "Шахтар" (60 очок) лідирує в УПЛ, маючи 8 балів відриву від найближчого переслідувача — ЛНЗ. "Динамо" (47 пунктів) посідає четверте місце.

Де дивитися матч Динамо — Шахтар

В Україні поєдинок "Динамо" — "Шахтар" у прямому ефірі покажуть телеканали UPL.TV та 2+2, які зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Всеукраїнське футбольне дербі також покаже Youtube-канал FootballHub.

На нашому сайті буде доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" — "Шахтар".

Це буде останнє Класичне сезону. В матчі першого кола УПЛ, який відбувся у листопаді минулого року, "Шахтар" у Львові здолав "Динамо" з рахунком 3:1.

Цього сезону клуби також зустрічалися в 1/8 фіналу Кубка України, де "Динамо" здобуло вольову перемогу з рахунком 2:1.

Нагадаємо, минулого туру "Динамо" здолало "Кривбас" (6:5) у найрезультативнішому матчі в історії УПЛ, а "Шахтар" розібрався з "Кудрівкою" (3:1).

Для "гірників" поєдинок з "біло-синіми" відбудеться між іграми півфіналу Ліги конференцій проти англійського "Крістал Пелас", запланованими на 30 квітня та 7 травня.

