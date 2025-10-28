Динамо – Шахтар: онлайн-відеотрансляція матчу Кубка України

"Динамо" – "Шахтар" / © ФК Динамо Київ

У середу, 29 жовтня, київське "Динамо" та донецький "Шахтар" позмагаються в матчі 1/8 фіналу Кубка України з футболу сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться в Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 18:00.

"Біло-сині" та "гірники" стартували в нинішньому розіграші турніру з 1/16 фіналу: "Динамо" здолало "Олександрію" (2:1), а "Шахтар" обіграв аматорський клуб "Полісся" Ставки (1:0).

До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу "Динамо" – "Шахтар" з Youtube-каналу FootballHub.

Гру також можна переглянути на телеканалах UPL.TV та 2+2, які зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що букмекери зробили прогноз на матч 1/8 фіналу Кубка України між "Динамо" і "Шахтарем".