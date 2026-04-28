Динамо — Шахтар: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

Дивіться у прямому ефірі поєдинок 26-го туру чемпіонату України з футболу між київським "Динамо" та донецьким "Шахтарем".

"Динамо" — "Шахтар"

"Динамо" — "Шахтар" / © ФК Динамо Київ

У неділю, 3 травня, київське "Динамо" зійдеться з донецьким "Шахтарем" у матчі 26-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться в Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 18:00.

За п'ять турів до кінця сезону "Шахтар" (60 очок) очолює таблицю УПЛ, відірвавшись від найближчого переслідувача — ЛНЗ — на 8 балів. "Динамо" (47 пунктів) розташовується на четвертій сходинці.

До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу "Динамо" — "Шахтар" з Youtube-каналу FootballHub.

Зазначимо, що це останнє Класичне сезону. В матчі першого кола УПЛ, який відбувся у листопаді минулого року, "Шахтар" у Львові здолав "Динамо" з рахунком 3:1.

Цього сезону клуби також зустрічалися в 1/8 фіналу Кубка України, де "Динамо" здобуло вольову перемогу з рахунком 2:1.

Нагадаємо, минулого туру "Динамо" здолало "Кривбас" (6:5) у найрезультативнішому матчі в історії УПЛ, а "Шахтар" розібрався з "Кудрівкою" (3:1).

Для "гірників" поєдинок з "біло-синіми" відбудеться між іграми півфіналу Ліги конференцій проти англійського "Крістал Пелас", запланованими на 30 квітня та 7 травня.

