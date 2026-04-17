"Динамо" — "Шахтар": стало відомо, коли відбудеться останнє Класичне сезону

"Динамо" — "Шахтар" / © ФК Динамо Київ

Реклама

Затверджено дати та час проведення матчів 26-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26, зокрема поєдинку, в якому київське "Динамо" прийме донецький "Шахтар".

Як повідомляє офіційний сайт "біло-синіх", всеукраїнське футбольне дербі відбудеться у неділю, 3 травня. Час початку зустрічі — 18:00.

Це буде останнє Класичне сезону. В матчі першого кола УПЛ, який відбувся у листопаді минулого року, "Шахтар" у Львові здолав "Динамо" з рахунком 3:1.

Реклама

Цього сезону клуби також зустрічалися в 1/8 фіналу Кубка України, де "Динамо" здобуло вольову перемогу з рахунком 2:1.

Наразі "Динамо" з 44 очками після 24 матчів посідає четверте місце в турнірній таблиці УПЛ. "Шахтар" з 51 балом після 22 поєдинків йде на другій позиції, за додатковими показниками поступаючись лідеру чемпіонату ЛНЗ, який набрав 51 пункт за 23 гри.

Крім УПЛ, "Динамо" також продовжує боротьбу в Кубку України, де підопічні Ігоря Костюка 21 квітня в півфіналі зіграють з лідером Першої ліги — "Буковиною".

Водночас "Шахтар" вийшов до півфіналу Ліги конференцій, де підопічним Арди Турана протистоятиме англійський "Крістал Пелас". Матчі відбудуться 30 квітня та 7 травня.