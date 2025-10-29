ТСН у соціальних мережах

"Динамо" та "Шахтар" оголосили стартові склади на матч 1/8 фіналу Кубка України

Поєдинок відбудеться 29 жовтня, початок – о 18:00.

Максим Приходько
"Динамо" – "Шахтар"

"Динамо" – "Шахтар"

Київське "Динамо" та донецький "Шахтар" оголосили стартові склади на очний матч 1/8 фіналу Кубка України з футболу сезону-2025/26.

"Динамо": Нещерет – Караваєв, Попов, Михавко, Вівчаренко – Піхальонок, Михайленко, Буяльський – Огундана, Ярмоленко, Кабаєв

Запасні: Моргун, Ігнатенко, Яцик, Бражко, Буртник, Рубчинський, Анхель Торрес, Тимчик, Захарченко, Герреро, Тіаре, Бленуце

"Шахтар": Різник – Конопля, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке – Педріньйо, Марлон Гомес, Очеретько – Егіналду, Мейрелліш, Невертон

Запасні: Фесюн, Марлон, Ізакі Сілва, Азаров, Вінісіус Тобіас, Грам, Еліас, Глущенко, Бондаренко, Назарина, Лукас Феррейра, Фарина

Матч "Динамо" – "Шахтар" відбудеться у середу, 29 жовтня, на стадіоні імені Валерія Лобановського в Києві. Стартовий свисток пролунає о 18:00.

На нашому сайті доступна онлайн-відеотрансляція матчу "Динамо" – "Шахтар".

"Біло-сині" та "гірники" стартували в нинішньому розіграші Кубка України з 1/16 фіналу: "Динамо" здолало "Олександрію" (2:1), а "Шахтар" обіграв аматорський клуб "Полісся" Ставки (1:0).

Нагадаємо, минулого сезону володарем Кубка України став "Шахтар", який у фіналі у серії пенальті здолав "Динамо".

