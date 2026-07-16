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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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707
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"Динамо" у серії пенальті здолало "Університатю" та вийшло до 2-го раунду відбору Ліги Європи

У другому етапі кваліфікації Ліги Європи суперником киян стане грецький ПАОК.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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"Динамо" — "Університатя"

"Динамо" — "Університатя" / © ФК Динамо Київ

Київське "Динамо" перемогло румунську "Університатю" з Клужа-Напоки в матчі-відповіді 1-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону-2026/27. Основний час поєдинку на "Клуж Арені" в румунському місті Клуж-Напока завершився з рахунком 0:0, а в серії пенальті тріумфував український клуб — 4:2.

Уже на старті зустрічі кияни могли виходити вперед — на 4-й хвилині подача зі штрафного від Олександра Піхальонка завершилася ударом Матвія Пономаренка з відскоку, який відбив голкіпер румунського клубу, а Богдан Редушко на добиванні відправив м'яч над порожніми воротами.

На 15-й хвилині "біло-сині" все ж вразили ворота суперника — Редушко на дальній стійці забив головою після навісу Піхальонка з правого флангу, але гол було скасовнао через офсайд у Піхальонка.

На 32-й хвилині підопічні Ігоря Костюка створили ще один чудовий момент — Пономаренко на дальній стійці замикав подачу з кутового, але головою пробив у поперечину.

До кінця першого тайму Піхальонок ще двічі пробив по воротах суперника, але голкіпер "Університаті" впорався з його ударами.

На старті другого тайму "Динамо" знову було близьким до голу — на 49-й хвилині Назар Волошин на ближній стійці замикав передачу Редушка з лівого флангу штрафного майданчика, але не влучив у ворота.

На 62-й хвилині Редушко головою замикав подачу з правого флангу, але пробив до рук воротаря "Університаті".

На 65-й хвилині Пономаренко бив низом у правий кут з-за меж штрафного майданчика, але м'яч полетів повз ворота.

На 74-й хвилині Редушко на дальній стійці в падінні замикав подачу з правого флангу від Волошина, але пробив над воротами.

На 76-й хвилині на поле вийшов ветеран "біло-синіх" Андрій Ярмоленко, який замінив Редушка.

На 78-й хвилині Волошин завдав удару з лівого флангу штрафного майданчика в ближній кут, але воротар "Університаті" парирував.

У компенсований час, на 90+4-й хвилині, Шола Огундана пробив вище воріт після передачі з кутового з правого флангу.

Оскільки перший поєдинок між командами, який відбувся тиждень тому на "Арені Люблін" у польському місті Люблін, також завершився внічию 0:0, то за сумою двох зустрічей не вдалося визначити переможця. Відтак гра перейшла до екстратаймів.

Там клуби також не змогли забити. Таким чином, переможець двоматчевої дуелі визначався у серії пенальті. Там точнішими виявилися футболісти "Динамо" — 4:2. Румунська команда не реалізувала два свої удари, тоді як кияни виконали всі чотири успішні спроби — забивали Андрій Ярмоленко, Володимир Бражко, Матвій Пономаренко та Джастін Лонвейк.

Огляд матчу "Університатя" — "Динамо"

Буде додано незабаром.

Тож саме "Динамо" пробилося до другого етапу кваліфікації Ліги Європи, де позмагається з грецьким ПАОКом. Матчі відбудуться 23 і 30 липня.

"Університатя" продовжить виступи в єврокубках у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій, де зустрінеться з норвезьким "Бранном".

Зазначимо, що минулого сезону "Динамо" стало володарем Кубка України, а "Університатя" посіла друге місце в чемпіонаті Румунії.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" оголосило про підписання форварда ПСЖ.

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Кількість переглядів
707
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