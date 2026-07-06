ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
120
Час на прочитання
1 хв

Динамо — Університатя: букмекери зробили прогноз на матч кваліфікації Ліги Європи

Кияни розпочнуть свої виступи в єврокубках поєдинком проти румунського клубу.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
"Динамо"

"Динамо" / © ФК Динамо Київ

У четвер, 9 липня, київське "Динамо" зіграє з румунським клубом "Університатя" з Клужа-Напоки в першому матчі 1-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону-2026/27.

Через війну з російськими окупантами номінально домашній для "біло-синіх" поєдинок відбудеться в польському місті Люблін, на стадіоні "Арена Люблін". Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

Минулого сезону "Динамо" стало володарем Кубка України, а "Університатя" посіла друге місце в чемпіонаті Румунії.

Прогноз букмекерів на матч Динамо — Університатя

Фаворитом першого матчу букмекери називають "Динамо". На перемогу підопічних Ігоря Костюка приймаються ставки з коефіцієнтом 1,78. Нічия — 3,40. Виграш румунської команди — 4,25.

Що стосується підсумку двоматчевого протистояння, то тут аналітики вважають шанси рівними, пропонуючи поставити на тріумф кожного з клубів з коефіцієнтом 1,83.

Матч-відповідь відбудеться у четвер, 16 липня, на стадіоні "Клуж Арена" в місті Клуж-Напока, о 20:30 за київським часом.

Переможець цієї пари в 2-му етапі відбору Ліги Європи позмагається з грецьким ПАОКом, а невдаха в 2-му кваліфай-раунді Ліги конференцій зустрінеться з норвезьким "Бранном".

Раніше повідомлялося, що "Динамо" оголосило про підписання форварда ПСЖ.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
120
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie