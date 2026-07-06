Динамо — Університатя: букмекери зробили прогноз на матч кваліфікації Ліги Європи

"Динамо" / © ФК Динамо Київ

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У четвер, 9 липня, київське "Динамо" зіграє з румунським клубом "Університатя" з Клужа-Напоки в першому матчі 1-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи сезону-2026/27.

Через війну з російськими окупантами номінально домашній для "біло-синіх" поєдинок відбудеться в польському місті Люблін, на стадіоні "Арена Люблін". Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

Минулого сезону "Динамо" стало володарем Кубка України, а "Університатя" посіла друге місце в чемпіонаті Румунії.

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Прогноз букмекерів на матч Динамо — Університатя

Фаворитом першого матчу букмекери називають "Динамо". На перемогу підопічних Ігоря Костюка приймаються ставки з коефіцієнтом 1,78. Нічия — 3,40. Виграш румунської команди — 4,25.

Що стосується підсумку двоматчевого протистояння, то тут аналітики вважають шанси рівними, пропонуючи поставити на тріумф кожного з клубів з коефіцієнтом 1,83.

Матч-відповідь відбудеться у четвер, 16 липня, на стадіоні "Клуж Арена" в місті Клуж-Напока, о 20:30 за київським часом.

Переможець цієї пари в 2-му етапі відбору Ліги Європи позмагається з грецьким ПАОКом, а невдаха в 2-му кваліфай-раунді Ліги конференцій зустрінеться з норвезьким "Бранном".

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Раніше повідомлялося, що "Динамо" оголосило про підписання форварда ПСЖ.

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