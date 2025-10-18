"Динамо" уп'яте поспіль втратило очки в УПЛ

"Зоря" – "Динамо" / © ФК Динамо Київ

"Динамо" зіграло внічию із "Зорею" в матчі 9-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на столичному стадіоні імені Валерія Лобановського завершився з рахунком 1:1 .

Перший тайм зустрічі минув без забитих голів. На старті другого тайму "біло-сині" відкрили рахунок – на 61-й хвилині Віталій Буяльський замкнув простріл Олександра Караваєва.

Однак на 84-й хвилині луганці відігралися – Пилип Будківський забив гол після подачі Неманьї Анджушича.

Огляд матчу "Зоря" – "Динамо"

"Динамо" втратило очки у п'ятому поспіль матчі УПЛ. Раніше підопічні Олександра Шовковського зіграли внічию проти "Оболоні" (2:2), "Олександрії" (2:2), "Карпат" (3:3) і "Металіста 1925" (1:1).

Після цього матчу кияни з 17 очками посідають друге місце в таблиці УПЛ, відстаючи на 2 бали від лідера "Кривбаса". "Зоря" з 12 пунктами перебуває на дев'ятій позиції.

У наступному турі "Динамо" 26 жовтня прийме "Кривбас", а підопічні Віктора Скрипника 24 жовтня позмагаються з "Вересом".

Перед цим динамівці у четвер, 23 жовтня, на виїзді зіграють з турецьким "Самсунспором" у 2-му турі основного раунду Ліги конференцій.