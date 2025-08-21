ТСН у соціальних мережах

Проспорт

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
85
Час на прочитання
1 хв

"Динамо" в меншості програло "Маккабі" Тель-Авів у плейоф відбору Ліги Європи (відео)

Поєдинок-відповідь між командами відбудеться 28 серпня у польському Любліні.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Динамо"

"Динамо" / © ФК Динамо Київ

Київське "Динамо" програло ізраїльському "Маккабі" Тель-Авів у першому матчі раунду плейоф кваліфікації Ліги Європи сезону-2025/26. Поєдинок на "ТСЦ Арені" у сербському місті Бачка-Топола завершився з рахунком 3:1.

Ізраїльський клуб відкрив рахунок на 12-й хвилині зустрічі – Дор Перец з гострого кута відправив м'яч під поперечину.

На 32-й хвилині "біло-сині" відігралися – Назар Волошин точно пробив під ближню стійку після вертикальної передачі Владислава Ваната.

На старті другого тайму "Динамо" залишилося в меншості – Костянтин Вівчаренко на 50-й хвилині отримав пряму червону картку за те, що в підкаті прямою ногою врізався у суперника.

На 58-й хвилині "Маккабі" вдалося знову вийти вперед – Джезекель замкнув простріл на дальню стійку від Крістіяна Белича.

На 69-й хвилині підопічні Олександра Шовковського пропустили третій м'яч – дубль оформив Дор Перец.

Огляд матчу "Маккабі" Тель-Авів – "Динамо"

Буде додано незабаром.

Матч-відповідь між "Динамо" та "Маккабі" відбудеться у четвер, 28 серпня, у польському Любліні на "Арені Люблін". Початок гри – о 21:00 за київським часом.

Переможець протистояння вийде до основної стадії Ліги Європи, а переможений виступить в основному етапі Ліги конференцій.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" розгромило "Епіцентр" у третьому турі УПЛ і одноосібно очолило турнірну таблицю.

