"Динамо" в меншості виграло стартовий матч Юнацької ліги УЄФА

"Динамо" U-19 / © ФК Динамо Київ

Реклама

Київське "Динамо" з перемоги стартувало у новому сезоні Юнацької ліги УЄФА. Підопічні Ігоря Костюка у першому матчі 2-го раунду "Шляху чемпіонів" обіграли шведську "Броммапойкарну" з рахунком 1:0 .

Через повномасштабну війну з російськими окупантами номінально домашній для "біло-синіх" поєдинок відбувся у польському місті Стальова Воля на місцевому стадіоні "Сталь".

Єдиний гол у матчі на 45+4-й хвилині забив Владислав Захарченко, головою замкнувши подачу Павла Люсіна зі штрафного з лівого флангу.

Реклама

Зазначимо, що від 30-ї хвилини кияни грали в меншості через вилучення Богдана Редушка.

Поєдинок-відповідь відбудеться 5 листопада на арені суперника зі Швеції.

Переможець цієї пари у 3-му раунді зустрінеться з тріумфатором протистояння між шотландським "Гіберніаном" та косовським клубом "2 Корріку".

Цього сезону Україна вперше від 2016 року представлена в Юнацькій лізі УЄФА лише одним клубом через відсутність дорослих українських команд у Лізі чемпіонів.