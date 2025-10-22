- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 36
- Час на прочитання
- 1 хв
"Динамо" в меншості виграло стартовий матч Юнацької ліги УЄФА
"Біло-сині" здолали однолітків зі шведської "Броммапойкарни".
Київське "Динамо" з перемоги стартувало у новому сезоні Юнацької ліги УЄФА. Підопічні Ігоря Костюка у першому матчі 2-го раунду "Шляху чемпіонів" обіграли шведську "Броммапойкарну" з рахунком 1:0.
Через повномасштабну війну з російськими окупантами номінально домашній для "біло-синіх" поєдинок відбувся у польському місті Стальова Воля на місцевому стадіоні "Сталь".
Єдиний гол у матчі на 45+4-й хвилині забив Владислав Захарченко, головою замкнувши подачу Павла Люсіна зі штрафного з лівого флангу.
Зазначимо, що від 30-ї хвилини кияни грали в меншості через вилучення Богдана Редушка.
Поєдинок-відповідь відбудеться 5 листопада на арені суперника зі Швеції.
Переможець цієї пари у 3-му раунді зустрінеться з тріумфатором протистояння між шотландським "Гіберніаном" та косовським клубом "2 Корріку".
Цього сезону Україна вперше від 2016 року представлена в Юнацькій лізі УЄФА лише одним клубом через відсутність дорослих українських команд у Лізі чемпіонів.