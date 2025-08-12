ТСН у соціальних мережах

"Динамо" вдруге програло "Пафосу" та вилетіло з кваліфікації Ліги чемпіонів (відео)

"Біло-сині" продовжать виступи в раунді плейоф відбору Ліги Європи.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Динамо" – "Пафос"

"Динамо" – "Пафос" / © ФК Динамо Київ

Київське "Динамо" зазнало поразки від кіпрського "Пафоса" в матчі-відповіді третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Альфамега" у Лімасолі завершилася з рахунком 2:0.

У першому матчі, що відбувся 5 серпня у польському Любліні, чемпіон України програв володарю "золота" чемпіонату Кіпру з рахунком 0:1.

Поєдинок-відповідь розпочався зі швидкого забитого м'яча у ворота "Динамо". Уже на 2-й хвилині голкіпер "біло-синіх" Руслан Нещерет помилився на виході з воріт, чим скористався Муамер Танкович та з другої спроби віддав передачу на дальню стійку на Міслава Оршича, якому залишалося вразити порожні ворота.

На старті другого тайму "Пафос" збільшив свою перевагу в рахунку. На 55-й хвилині Жуан Коррея на дальній стійці злету точно пробив у ближній кут після навісу Оршича з лівого краю штрафного майданчика.

Відповісти бодай одним голом підопічні Олександра Шовковського не зуміли, не створивши нічого небезпечного біля воріт суперника.

Огляд матчу "Пафос" – "Динамо"

Отже, "Пафос" здолав "Динамо" з рахунком 3:0 за сумою двох зустрічей і вийшов до раунду плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів, де зіграє з тріумфатором пари "Лех" (Польща) – "Црвена Звезда" (Сербія). У першому поєдинку белградська команда на виїзді обіграла клуб з Познані з рахунком 3:1. Матч-відповідь відбудеться 12 серпня, о 22:00 за київським часом.

"Динамо" продовжить виступи в раунді плейоф відбору Ліги Європи, де побореться з переможцем протистояння "Хамрун Спартанс" (Мальта) – "Маккабі" Тель-Авів (Ізраїль). У першому матчі ізраїльський колектив у гостях виграв з рахунком 2:1. Поєдинок-відповідь відбудеться 14 серпня, о 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, "Динамо" стартувало в єврокубках з другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, де двічі розгромило мальтійський "Хамрун Спартанс" (3:0, 3:0). Завдяки цьому підопічні Шовковського гарантували собі єврокубкову осінь – потрапляння щонайменше до основної стадії Ліги конференцій.

