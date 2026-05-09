"Динамо" вдруге в сезоні УПЛ не змогло обіграти ЛНЗ

"Динамо" — ЛНЗ / © ФК Динамо Київ

"Динамо" на виїзді зіграло внічию проти ЛНЗ у матчі 27-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Центральний" у Черкасах завершився з рахунком 0:0 .

Кияни могли виходити вперед у першому таймі — на 21-й хвилині панамський форвард Едуардо Герреро вразив ворота господарів поля після передачі Олександра Піхальонка.

Однак після перегляду відеоповтору (VAR) арбітр скасував гол через офсайд у нігерйського вінгера "біло-синіх" Шоли Огундани під час побудови атаки.

Створивши за весь матч обмаль гольових моментів, команди не змогли розпечатати ворота одна одної.

Таким чином, "Динамо" не змогло обіграти ЛНЗ вже вдруге в нинішньому сезоні УПЛ. У матчі першого кола, який відбувся в листопаді минулого року, кияни програли черкаській команді з рахунком 0:1.

Після цієї нічиєї ЛНЗ (54 очки) посідає третє місце в турнірній таблиці УПЛ. Підопічні Віталія Пономарьова на один бал відстають від "Полісся", яке перебуває на другій позиції. "Динамо" (48 пунктів) розташовується на четвертій сходинці.

У наступному турі черкаський клуб прийме "Полтаву", а підопічні Ігоря Костюка вдома зіграють з "Колосом". Обидва матчі відубдуться у середу, 13 травня.

