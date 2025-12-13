ТСН у соціальних мережах

Динамо – Верес: онлайн-відеотрансляція матчу УПЛ

Дивіться у прямому ефірі поєдинок 16-го туру чемпіонату України з футболу.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Динамо" – "Верес"

"Динамо" – "Верес" / © ФК Динамо Київ

У неділю, 14 грудня, київське "Динамо" прийме рівненський "Верес" у матчі 16-го туру української Прем’єр-ліги (УПЛ) сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться в Києві на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського. Стартовий свисток пролунає о 15:30.

Після 15-ти турів "Динамо" (23 очки) посідає шосте місце в таблиці УПЛ. "Верес" (18 балів) перебуває на десятій сходинці.

Для обох клубів це буде останній матч 2025 року в чемпіонаті України.

До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу "Динамо" – "Верес" з Youtube-каналу FootballHub.

Гру також можна переглянути на телеканалах UPL.TV та 2+2, які зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Раніше повідомлялося, що "Динамо" достроково втратило шанси на вихід до плейоф Ліги конференцій.

