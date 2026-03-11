ТСН у соціальних мережах

Проспорт
91
1 хв

"Динамо" віддало свого футболіста в оренду до клубу УПЛ

Валентин Рубчинський до кінця сезону гратиме за "Карпати".

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Валентин Рубчинський

Валентин Рубчинський / © ФК Динамо Київ

Львівські "Карпати" орендували у київського "Динамо" півзахисника Валентина Рубчинського.

Про це повідомляється на офіційному сайті "левів".

Зазначається, що оренда 24-річного українця розрахована до завершення нинішнього сезону.

Також львівський клуб матиме право викупу футболіста.

Цього сезону Рубчинський провів два матчі за "Динамо". Минулої кампанії в активі Валентина 21 поєдинок та три забиті м'ячі.

Наразі "Динамо" (35 очок) посідає четверте місце в таблиці УПЛ. "Карпати" (20 балів) перебувають на 11-й позиції.

У наступному турі УПЛ "біло-сині" приймуть "Оболонь", а львів'яни зустрінуться з "Полтавою". Обидва матчі відбудуться у п'ятницю, 13 березня.

91
